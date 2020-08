Altri 5 casi di coronavirus ad Arzachena: si tratta di turisti. Parte la quarantena (Di venerdì 14 agosto 2020) , Visited 232 times, 232 visits today, Notizie Simili: Il coronavirus arriva a Buddusò, un caso segnalato dall'Ats Ai sindaci la lista di chi è in quarantena, ma fino… Coppia positiva al ... Leggi su galluraoggi

MSF_ITALIA : La #pandemia non cancella tutti gli altri bisogni medici. A #Mosul, Iraq, gestiamo un ospedale che fornisce assiste… - fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - MaMaurizi9 : RT @AntonioGrzt: Auckland: 4 casi, 3 giorni di lockdown. Altri 29 casi, altri 12 giorni di lockdown. C'è del marcio in Nuova Zelanda. #co… - infoitinterno : Covid, la 'maledizione' di Corfù: focolaio infinito, altri 4 casi e nuovi test -