Accordo di pace Israele-Emirati, Trump: 'Svolta' | Netanyahu: 'Momento storico' | La condanna di Iran e Turchia (Di venerdì 14 agosto 2020) Donald Trump annuncia su Twitter una 'enorme Svolta' nella politica mediorientale. 'storico Accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele ed Emirati Arabi ', ha scritto il presidente degli ... Leggi su tgcom24.mediaset

