Zelig stasera 13 agosto su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: comici e anticipazioni (Di giovedì 13 agosto 2020) Zelig stasera su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Questa sera, 13 agosto 2020, torna su Canale 5 in prima serata Zelig, lo storico show comico in replica condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Una coppia molto amata dal pubblico, affiancata da un cast di comici come Anna Maria Barbera e Flavio Oreglio. Canale 5 ha deciso dunque di riproporre una trasmissione cult che ha fatto ridere milioni di italiani per parecchi anni. Di seguito i comici e le anticipazioni della seconda puntata di stasera. Zelig, anticipazioni ... Leggi su tpi

kissmeluna641 : @QuiMediaset_it Bello stasera... la Replica di Zelig..! Ma andate fanculo! - StampaVercelli : “Stasera, che sera!” a Trino con Vanessa Giuliani, la comica di Zelig - LaStampa : “Stasera, che sera!” a Trino con Vanessa Giuliani, la comica di Zelig - GiancarloSpera2 : RT @LaStampa: C’è la single orgogliosa, la quarantenne che ha raggiunto la sua indipendenza, la giovane illusa a cui viene sbattuta in facc… - vraprile2004 : RT @LaStampa: C’è la single orgogliosa, la quarantenne che ha raggiunto la sua indipendenza, la giovane illusa a cui viene sbattuta in facc… -

Ultime Notizie dalla rete : Zelig stasera Stasera in tv, 13 agosto, su Canale5 un'altra puntata di Zelig Corriere dell'Umbria Stasera in tv, 13 agosto, su Canale5 un'altra puntata di Zelig

Stasera in tv, 13 agosto, su Canale5, da non perdere l'appuntamento con Zelig in prima serata (ore 21.20) . Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una delle irresistibile puntate di Zelig con ta ...

Stasera in TV 13 agosto: Le Iene per Nadia su Italia Uno, L’uomo che sognava con le aquile su Rai Uno

Tra i programmi TV di stasera c'è "Le Iene per Nadia" su Italia Uno, in ricordo della giornalista Nadia Toffa scomparsa nell'agosto dello scorso anno, e le repliche di "Zelig" su Canale 5. Tra i film ...

Stasera in tv, 13 agosto, su Canale5, da non perdere l'appuntamento con Zelig in prima serata (ore 21.20) . Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una delle irresistibile puntate di Zelig con ta ...Tra i programmi TV di stasera c'è "Le Iene per Nadia" su Italia Uno, in ricordo della giornalista Nadia Toffa scomparsa nell'agosto dello scorso anno, e le repliche di "Zelig" su Canale 5. Tra i film ...