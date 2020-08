Verso Bayern Monaco-Barcellona, Rummenigge: “Come si ferma Messi? Togliendogli la gioia di giocare a calcio…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Una finale anticipata. Venerdì si gioca Bayern Monaco-Barcellona per l'accesso alle semifinali di Champions League. Come riportano Sport e Mundo Deportivo a commentare la gara è stato il numero uno del club tedesco Karl-Heinz Rummenigge che ha condiviso la sua opinione sul match e su Lionel Messi, osservato speciale della partita.Rummenigge: "Come si ferma Messi? Togliendogli la gioia di giocare"caption id="attachment 993017" align="alignnone" width="800" Messi (getty images)/caption"Messi? Rispetto davvero tanto questo giocatore. Ha quello che nessun altro giocatore al mondo ha", ha dichiarato Rummenigge mostrando grande rispetto per il ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Verso Bayern Monaco-Barcellona, Rummenigge: 'Come si ferma Messi? Togliendogli la gioia di giocare a calcio...' -… - Cr7643862973 : @MaxNerozzi @SandroSca Il Chelsea la vinse dopo una finale e 4 semifinali...non per caso...il Bayern dopo 2 finali… - KiaItalia : La corsa verso la vittoria riparte dai quarti di finale: questa sera torna la UEFA Europa League! Per l’Italia scen… - dydsix : @pap1pap nel player trading é il candidato nr 1. Va verso i 28 anni, e Marotta vendette Vidal proprio al Bayern a 2… - OdeonZ__ : Bayern, Muller: “Ora Lewandowski deve far vedere che è migliore di Messi” -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Bayern Bayern Monaco, Muller stimola Lewandowski verso il Barcellona: “Ora deve far vedere se è migliore di Messi…” ItaSportPress Euroleghe - La Premier League attende Thiago Alcantara: Liverpool beffato?

Futuro Thiago Alcantara, Liverpool beffato? Fino a qualche giorno fa sembrava infatti chiusa la trattativa tra Liverpool e Bayern Monaco, con la volontà di Thiago Alcantara che sfociava nel trasferime ...

Atalanta, Barca-Bayern ma non solo: via alla Final Eight di Champions

Con il passaggio del turno più che scontato del Bayern Monaco – partiva da uno 0-3 inflitto a Stamford Bridge al Chelsea -, e la sorprendente impresa del Lione di Rudi Garcia contro la Juventus, si è ...

Futuro Thiago Alcantara, Liverpool beffato? Fino a qualche giorno fa sembrava infatti chiusa la trattativa tra Liverpool e Bayern Monaco, con la volontà di Thiago Alcantara che sfociava nel trasferime ...Con il passaggio del turno più che scontato del Bayern Monaco – partiva da uno 0-3 inflitto a Stamford Bridge al Chelsea -, e la sorprendente impresa del Lione di Rudi Garcia contro la Juventus, si è ...