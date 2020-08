Valmalenco, la frana uccide anche una bimba nel giorno del suo decimo compleanno (Di giovedì 13 agosto 2020) Fra le tre vittime anche la coppia di turisti varesotti. Gravissimo il loro bambino di 5 anni. Un fiume di sassi e fango provocato da pochi minuti di pioggia Leggi su corriere

emergenzavvf : ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal… - fanpage : Il paese è ancora isolato dopo la frana che ha ucciso tre persone, tra cui una bambina #13agosto - repubblica : Frana a Chiesa Valmalenco: muoiono una coppia e una bambina [di LUIGI BOLOGNINI] [aggiornamento delle 21:09] - AreaDem : RT @bragachiara: Profondo dolore per le vittime e le persone coinvolte nella frana che oggi ha colpito la Valmalenco in Valtellina. Grazie… - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal fango… -