"Silenzio assoluto". Conte e l'avviso di garanzia, Socci stana i grillini: dove sono i giustizialisti a 5 Stelle ora? (Di giovedì 13 agosto 2020) Il giustizialismo a comando del Movimento 5 Stelle torna in auge grazie alla vicenda degli avvisi di garanzia da parte dei pm di Roma nei confronti di Giuseppe Conte e di mezza squadra di governo. Un atto dovuto dopo le centinaia di denunce per la gestione dell'emergenza coronavirus: ora il gip dovrà decidere se procedere con l'archiviazione o meno. “Giorni e giorni di polemiche per tre che hanno chiesto il bonus (inopportuno e sbagliato ma consentito loro dal governo) e ora il Silenzio assoluto per l'avviso di garanzia a premier e ministri”, è la riflessione social di Antonio Socci, che poi aggiunge: “C'è una spiegazione sensata?”. Chiaro il riferimento al M5s, come si ... Leggi su liberoquotidiano

Giovantoniotw : RT @AntonioSocci1: Giorni e giorni di polemiche per tre che hanno chiesto il bonus (inopportuno e sbagliato ma consentito loro dal governo)… - antonio32114296 : RT @AntonioSocci1: Giorni e giorni di polemiche per tre che hanno chiesto il bonus (inopportuno e sbagliato ma consentito loro dal governo)… - Claudio82476468 : RT @AntonioSocci1: Giorni e giorni di polemiche per tre che hanno chiesto il bonus (inopportuno e sbagliato ma consentito loro dal governo)… - Laura64135537 : RT @AntonioSocci1: Giorni e giorni di polemiche per tre che hanno chiesto il bonus (inopportuno e sbagliato ma consentito loro dal governo)… - TarabellAlberto : RT @AntonioSocci1: Giorni e giorni di polemiche per tre che hanno chiesto il bonus (inopportuno e sbagliato ma consentito loro dal governo)… -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio assoluto Neri: "Perché Chiassai in silenzio sui casi di Covid?" La Nazione Serena e Venus, a Lexington va in scena la sfida fra sorelle nel silenzio post-Covid

Venus e Serena Williams sono sempre state un’azienda a conduzione famigliare, anche quando si giocavano le finali Slam con papà Richard assiso in tribuna ad osservare lo spettacolo (dopo, si è sospett ...

Calciomercato Inter, i silenzi di Messi preoccupano: il Barcellona trema

In casa Inter i tifosi sognano l’affare impossibile Leo Messi. Intanto da Barcellona arriva qualche segnale con i silenzi dell’argentino che preoccupano Il Barcellona, come dimostrato anche contro il ...

Venus e Serena Williams sono sempre state un’azienda a conduzione famigliare, anche quando si giocavano le finali Slam con papà Richard assiso in tribuna ad osservare lo spettacolo (dopo, si è sospett ...In casa Inter i tifosi sognano l’affare impossibile Leo Messi. Intanto da Barcellona arriva qualche segnale con i silenzi dell’argentino che preoccupano Il Barcellona, come dimostrato anche contro il ...