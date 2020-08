Scuola dell’infanzia, si parte il 7 settembre Nuova ordinanza della Lombardia (Di giovedì 13 agosto 2020) Nuova ordinanza del presidente della Regione Lombardia: avvio delle scuole dell’infanzia il 7 settembre con la raccomandazione della rilevazione della temperatura. Novità anche su saune e bagni turchi, biblioteche e musei. Leggi su ecodibergamo

