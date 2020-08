SBK: salta l'Argentina per Coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Il calendario del mondiale Superbike cambia ancora : la pandemia di Coronavirus continua a creare emergenze in diversi Stati del mondo, e ora è l'Argentina a dover rinunciare ad un evento ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Andrea Locatelli, autore fin qui di una stagione da record in Supersport 600, è corteggiato da Yamaha e BMW: sarà l’occasione per il salto di categoria? Gli straordinari risultati ottenuti in questa s ...Andrea Locatellli è sempre più ambito. Con 5 vittorie di fila, il bergamasco del team Evan Bros comanda la Supersport 600, campionato che sta vivendo in doppia veste: rookie e leader. Il numero 55 è i ...