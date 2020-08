Roma, prometteva a giovani ragazze ruoli nei film, poi abusava di loro per ‘vedere se erano idonee’: arrestato finto ‘regista’ (Di giovedì 13 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno proceduto all’esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di circa 40 anni, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta del Gruppo specializzato contro la violenza istituito presso la Procura della Repubblica di Roma, in quanto ritenuto responsabile di diversi episodi di violenza sessuale in danno di 8 giovani ragazze. Le indagini Il provvedimento trae origine da un’indagine, condotta, tra i mesi di febbraio e luglio 2020, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, a seguito di diverse denunce presentate da giovani donne, aspiranti attrici, vittime di atti di violenza a sfondo sessuale perpetrati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, prometteva a giovani ragazze ruoli nei film, poi abusava di loro per ‘vedere se erano idonee’: arrestato fint… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prometteva Roma, prometteva a giovani ragazze ruoli nei film, poi abusava di loro per ‘vedere se erano idonee’: arrestato finto ‘regista’ Il Corriere della Città Ostia, in balia del degrado l’area residenziale Harbour

Lascia profonde perplessità e rabbia quello che sta succedendo da diversi anni ad Ostia, dove Largo del Porto di Roma versa in uno stato di profondo degrado da occupazioni abusive e profonda sporcizia ...

Dall'articolo di Simone Canettieri per ''il Foglio''

L'operazione accarezzata dal presidente del Consiglio comunale di Roma, sempre più in rotta con Virginia Raggi ... E BEPPE GRILLO GIORGIA MELONI STAPPA LO SPUMANTE marcello de vito prometteva niente ...

Lascia profonde perplessità e rabbia quello che sta succedendo da diversi anni ad Ostia, dove Largo del Porto di Roma versa in uno stato di profondo degrado da occupazioni abusive e profonda sporcizia ...L'operazione accarezzata dal presidente del Consiglio comunale di Roma, sempre più in rotta con Virginia Raggi ... E BEPPE GRILLO GIORGIA MELONI STAPPA LO SPUMANTE marcello de vito prometteva niente ...