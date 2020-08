Rodriguez Torino, iniziato un nuovo incontro a Casa Milan: i dettagli (Di giovedì 13 agosto 2020) È iniziato da pochi minuti un nuovo incontro tra Milan e Torino per Ricardo Rodriguez: si cerca di chiudere l’affare Come riporta Gianluca Di Marzio è iniziato da pochi minuti un nuovo incontro tra Milan e Torino per Ricardo Rodriguez. Dopo il meeting andato in scena ieri c’era ancora una importante distanza da colmare tra le parti. Oggi si cercherà l’intesa totale e la tanto agognata fumata bianca. Dopo averlo avuto in rossonero Giampaolo confida di poter allenare Rodriguez anche in granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

