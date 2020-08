Rientro in Italia dall’estero agosto 2020: regole, tampone e Paesi a rischio (Di giovedì 13 agosto 2020) tampone e isolamento fiduciario per chi rientra dalle vacanze all’estero. Quattro i Paesi a rischio per il Rientro in Italia: Croazia, Grecia, Malta e Spagna Erano attesi i provvedimenti nazionali dopo l’impennata di casi positivi dovuti ai rientri dei vacanzieri dall’estero. E così da oggi 13 agosto scatta l’Ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto … L'articolo Rientro in Italia dall’estero agosto 2020: regole, tampone e Paesi a rischio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

In piena estate e con i contagi in netta risalita, con diversi focolai dopo i rientri dalle vacanze e la movida ‘indisciplinata’, il governo tentata di arginare l’avanzata del Covid con nuove misure.

Rientro in Italia dalle vacanze all’estero: obbligo tampone

Si fanno sempre più numerosi i casi di giovani di rientro in Italia dalle vacanze all’estero positivi al Covid-19. Una situazione che sta facendo pericolosamente salire la curva epidemiologica e che s ...

