Pd e 5 stelle rinunciano al giudice: "Stop a cause che ci vedevano contrapposti" (Di giovedì 13 agosto 2020) “Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con vicende vecchie e superate, anche per coerenza rispetto al rinnovato clima politico”. Lo scrivono in una nota congiunta il Pd e il M5S. Leggi su huffingtonpost

“Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con ...

