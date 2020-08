Nuova ordinanza per la Calabria: obbligo mascherine anche all’aperto (Di giovedì 13 agosto 2020) Nuova ordinanza Santelli: provoca panico e senso di smarrimento. Durante la notte è stata diffuso il provvedimento che fa temere il peggio: un ritorno dei contagi da Corona-Virus. Probabilmente provocata dal timore di un innalzamento improvviso della curva dei contagi, l’ordinanza prescrive nuovi comportamenti anti-Coronavirus. Nuova ordinanza Santelli: obbligo di mascherine in luoghi chiusi e aperti La Nuova ordinanza firmata, durante la notte, dalla Governatrice Santelli, reintroduce l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi ed in quelli aperti al pubblico, quando non è possibile rispettare le distanze prescritte in termini di distanziamento sociale. ... Leggi su notizieora

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva… - VincenzoDeLuca : COVID-19, IN ARRIVO NUOVA ORDINANZA Leggi la mia dichiarazione?? - repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - webecodibergamo : Scuola dell’infanzia, si parte il 7 settembre Nuova ordinanza della Lombardia - News24Italy : #Zaia, nuova ordinanza: «Tampone obbligatorio per chi rientra dall'estero in Veneto» -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ordinanza Nuova ordinanza: misure di prevenzione rientro dalla Croazia TRIESTEALLNEWS test in aeroporti/porti

"Stiamo predisponendo di attivarci nei punti di arrivo come porti e aeroporti con tamponi rapidi per chi rientra da Malta, Spagna, Grecia e Croazia". Lo annuncia il Governatore del Veneto Luca Zaia, a ...

Mascherine, economia e nuove liste: partiti in fermento per le Regionali

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha firmato una nuova ordinanza anti contagio. Fitto (Fd'I) polemizza, mentre scendono in campo anche i sovranisti di "Riconquistare l'Italia".

