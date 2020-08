MotoGp, Valentino Rossi mette le cose in chiaro: “il Mondiale è aperto non perché Marquez è infortunato” (Di giovedì 13 agosto 2020) Una rimonta da cui ripartire, un quinto posto che lascia una piccola dose di amarezza per quello che avrebbe potuto essere e invece non è stato. La top-five ottenuta da Valentino Rossi a Brno non ha soddisfatto appieno il Dottore che, se fosse partito più avanti rispetto alla decima posizione in griglia, forse avrebbe potuto salire sul podio. Robert Cianflone/Getty ImagesUna sensazione confermata dal pilota Yamaha anche nella conferenza pre-Gp d’Austria: “alla fine la gara è andata bene, è stata un’esperienza positiva per me. Ho commesso degli errori sabato e son dovuto partire dalla quarta fila. E’ stato difficile recuperare, ma il passo c’è e ho una buona sensazione sulla moto. Da una parte è stata una sensazione positiva per essere riuscito a guidare bene in condizioni non ... Leggi su sportfair

