MotoGP, Mordibelli: “La pista mi piace, ha qualcosa di speciale” (Di giovedì 13 agosto 2020) “E’ vero che mi piace questa pista. Nel 2017 ho vinto in Moto2, l’anno prima ero arrivato secondo: ha un qualcosa di speciale per me“. Lo ha detto Franco Morbidelli alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio d’Austria di MotoGP. Il pilota italiano di origini brasiliane è reduce dal primo podio in carriera nella classe regina ottenuto in Repubblica Ceca: “Brno è stato un momento bellissimo per me – aggiunge il pilota della Yamaha Petronas nella consueta conferenza stampa del giovedì – è andato bene tutto il weekend. Alla fine sono riuscito ad agguantare il mio primo podio. E’ una bella sensazione, un’iniezione di energia per questo weekend che si preannuncia come più difficile”. Non si tratta, infatti, di una ... Leggi su sportface

MotoGP Mordibelli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : MotoGP Mordibelli