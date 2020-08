Montagna: escursionista si ferisce alla testa sul sentiero vicino alle cascate di Gares (Di giovedì 13 agosto 2020) Una squadra del Soccorso alpino della Val Biois è intervenuta verso le 17.20 sul sentiero tra le cascate di Gares e Capanna Cima Comelle, dove un escursionista aveva riportato una profonda ferita alla testa e un probabile trauma cranico. Dopo averlo raggiunto, i soccorritori, tra i quali un’infermiera, hanno prestato le prime cure urgenti a T.T., 72 anni, di Fossò (VE), lo hanno imbarellato e trasportato fino all’inizio del sentiero per poi trasferirlo sull’ambulanza. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Belluno. Lo comunica il Soccorso Alpino Veneto.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

