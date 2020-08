Monta una videocamera nascosta: quando vede il video agghiacciante salta dalla sedia (Di giovedì 13 agosto 2020) Siamo in California. Quest’uomo decidere di mettere una videocamera nel negozio in cui lavora, ma commette un errore enorme. Oltre a violare la privacy di molti clienti, infatti, l’uomo viene beccato nel modo più assurdo. Il “Family Christian Book Store” di Simi Valley è un negozietto tipico del quartiere, con molti clienti affezionati che si riforniscono puntualmente lì. Quasi tutti conoscono i proprietari e i commessi dello store, che vendono libri da anni. È qui che una delle clienti abituali, in un giorno qualunque, si trova in negozio a fare compere finché non deve utilizzare il bagno. Lì, con grande stupore e dispiacere, nota qualcosa di strano. Il commesso smascherato Puntata proprio verso di lei, mentre si occupa dei suoi ‘bisogni’ nella privacy della toilette, una ... Leggi su velvetgossip

Mentre si continua a montare ad arte lo scandalo dei tre deputati che hanno incassato l'indennità Covid dei 600 euro, spunta un'altra falla in una norma scritta dal governo giallorosso di cui avrebbe ...

Novità che riguardano soprattutto il paraurti anteriore, con nuove prese d’aria, ed un diffusore posteriore più aggressivo. E’ possibile che il prototipo sorpreso possa essere una versione ancora più ...

