Milan News – Calciomercato: tre nomi per il centrocampo di Pioli, ecco chi sono (Di giovedì 13 agosto 2020) Milan News – Calciomercato: continua la ricerca dei centrocampisti giusti da affidare a Stefano Pioli per non avere problemi nella gestione della rosa della squadra rossonera per la stagione 2020/21. Il Milan partirà dal secondo turno preliminare di Europa League e avrà bisogno di una rosa pronta anche prima dell’inizio della Serie A per non correre rischi. Il reparto mediano è quello che necessita di maggiori rinforzi. Milan News – Calciomercato: tre nomi per il centrocampo di Pioli, ecco chi sono Il primo nome, sul quale ormai ci sono notizie da giorni, è quello di Tiemoué Bakayoko. Ieri il francese ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Milan, concreta la pista #Bakayoko. Le cifre della trattativa con il #Chelsea - DiMarzio : #Milan, gli aggiornamenti su #Roback: battuta al fotofinish la concorrenza dell'#Arsenal - DiMarzio : #Calciomercato | Terminato incontro a Casa Milan: rattativa ad oltranza #Torino-#Milan per #Rodriguez ??… - gab72boa : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - #Roback, ecco chi è il talento che si ispira a #Henry - PianetaMilan : #VIDEO #CALCIOMERCATO - #Aubameyang a #Milanello: i dettagli / #Milan #News -