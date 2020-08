Meteo Ferragosto 2020: le previsioni in Italia per la giornata del 15 agosto (Di giovedì 13 agosto 2020) Meteo Ferragosto 2020 previsioni – Avete intenzione di fare una scampagnata fuori casa per Ferragosto 2020? Prima di partire bisogna ovviamente dare un’occhiata al Meteo: quale sono le previsioni del tempo per la giornata del 15 agosto 2020? Si preannuncia un Ferragosto all’insegna del caldo nella quasi totalità della penisola, ma in alcune zone d’Italia potrebbero esserci delle sorprese. Come spiega Mattia Gussoni de IlMeteo.it “A causa della grande quantità di energia potenziale dovuta al contrasto tra la massa d’aria calda portata ... Leggi su tpi

