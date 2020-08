Maltempo Lombardia, frana in Valmalenco: in corso l’evacuazione dei residenti di Chiareggio (Di giovedì 13 agosto 2020) In corso, dalla serata di ieri, le operazioni di evacuazione dei residenti di Chiareggio, la piccola frazione in quota di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), dove, durante un forte temporale, una frana ha causato 3 vittime e 2 feriti gravi, tra cui un bambino di 5 anni: tutti erano all’interno di un’auto investita dai detriti e finita in seguito nel greto di un torrente. L’evacuazione è stata decisa in quanto nelle prossime ore si teme un ulteriore peggioramento della situazione meteo in Valmalenco.L'articolo Maltempo Lombardia, frana in Valmalenco: in corso l’evacuazione dei residenti di Chiareggio Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

