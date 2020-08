Lucilla Agosti, il bikini dell'estate? Color lilla, due pezzi audace: fisico perfetto dopo 3 figli, un miracolo della natura (Di giovedì 13 agosto 2020) Un sorriso solare, un bikini indimenticabile. Lucilla Agosti, conduttrice versatile e molto apprezzata sia dalla radio che dalla tv, ha fatto di ironia, spontaneità e sensualità i suoi marchi di fabbrica, anche sui social. Ed eccola conquistare tutti con una mise pre-ferragostana decisamente conturbante: la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram la ritrae in spiaggia, con indosso un due pezzi Color lilla, posa da finto-diva abbarbicata a un montante di legno e sguardo seducente. E tutti non possono che farle i complimenti per la linea, perfetta e sbalorditiva considerando che la Agosti ha avuto 3 figli dal suo compagno Andrea Romiti. Chapeau. Leggi su liberoquotidiano

