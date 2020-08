L’Italia approva nuove restrizioni per chi arriva dall’estero e altre notizie sul coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Una nuova ordinanza prevede test obbligatori per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. In Francia c’è “un chiaro peggioramento”, dice il governo. Mentre il Perù ha esteso le misure di lockdown. Leggi Leggi su internazionale

