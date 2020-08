Le grandi navi non entreranno a Venezia per tutta la stagione 2020, le compagnie hanno dirottato i viaggi sul porto di Trieste (Di giovedì 13 agosto 2020) Venezia – A decidere non è stata la politica. Se le grandi navi non attraccheranno e non partiranno più da Venezia, almeno per i prossimi mesi, lo si deve alle stesse compagnie che da decenni hanno inserito la città Serenissima tra le mete più ambite dei crocieristi. Infatti, Trieste è stata scelta come “homeport”, scalo di partenza, sia da MSC che da Costa Crociere per la stagione post covid. Entrambe le compagnie hanno, quindi, abbandonato Venezia con la soddisfazione del movimento No grandi navi che ha deciso di festeggiare nel pomeriggio del 14 agosto con un happening alla Punta della Dogana. Sulla decisione presa ... Leggi su ilfattoquotidiano

