La Lega risponde ad Elodie: “Non la pensi come lei? Sei ignorante!” (Di giovedì 13 agosto 2020) La Lega risponde ad Elodie, dopo le sue affermazioni sulle pagine del Corriere della Sera. Nel corso di una recente intervista, la cantante si era espressa contro la Lega e contro Matteo Salvini. Elodie aveva dichiarato: "Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci". Le sue parole non sono passate inosservate e hanno raggiunto anche i diretti interessati. Nelle scorse ore, la Lega ha risposto ad Elodie: “Non la pensi come lei? Sei ignorante!” "Il Paese è meglio di chi lo rappresenta. Certo, c’è tanta ignoranza e sarebbe bello che chi ci governa la diminuisse, anziché ... Leggi su optimagazine

++ #SALVINI: "LA SFIDA DELLA LEGA È RILANCIARE LE CITTÀ DEL SUD. SE UNITA, L'ITALIA VINCE NEL MONDO" ++

