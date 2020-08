"La Juve sta offrendo Ronaldo, anche al Barcellona". L'entourage di CR7 smentisce (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare la Juventus e si sarebbe offerto ad alcune squadre, tra cui il Barcellona . A sostenerlo è il giornalista Guillem Balague - autore della biografia del ... Leggi su corrieredellosport

CorSport : 'La #Juve sta offrendo #Ronaldo a tutti. Anche al #Barçellona'
Dalla Spagna, il biografo di #Messi: 'La #Juve sta offrendo #Ronaldo a tutti, anche al #Barcellona'. 'Il suo procur…
La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine

Il presidente della Federcalcio polacca ed ex giocatore di Juve e Roma parla dei due attaccanti che piacciono molto ai viola Intervista al Corriere dello Sport – Stadio per Zbigniew Boniek, presidente ...Balague non è un giornalista qualunque: è stato biografo di Ronaldo ed è vicino a Jorge Mendes, il procuratore del portoghese. Secondo quanto ha raccontato all’emittente inglese, sarebbe stato proprio ...