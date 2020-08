Israele sospende l’annessione dei territori in Cisgiordania dopo accordo di pace con gli Emirati Arabi (Di giovedì 13 agosto 2020) Israele ha accettato di sospendere i contestati piani unilaterali di annessione di parti della Cisgiordania, nel quadro di un accordo con gli Emirati Arabi Uniti, raggiunto oggi con la mediazione degli Usa. La rinuncia all’annessione si inserisce in un più ampio piano di normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. “Si tratta di un’enorme svolta, uno storico accordo di pace tra due paesi grandi amici degli Usa”, ha twittato il presidente statunitense Donald Trump aggiungendo, parlando ai giornalisti, che si tratta di un passo significativo verso la pace in Medio Oriente. “Ora che il ghiaccio è stato rotto, ha aggiunto Trump, mi aspetto che altri paesi Arabi e musulmani ... Leggi su ilfattoquotidiano

