Israele ed Emirati | ‘scoppia’ la pace | Trump entusiasta Il plauso dell’Egitto e la ‘condanna’ di Hamas

Come insegna la migliore 'diplomazia', se non sei in grado di battere un nemico, o costa troppo, diventane amico. Dunque, due frasi i più potenti paesi – soprattutto sotto il profilo economico – in grado di farsi temere nel delicato e 'complicato' scacchiere orientale, complice l'ala 'affettuosa degli amici' americani (la Cina incombe, urge organizzarsi commercialmente), hanno convenuto che al momento la cosa migliore è mettere da parte le avversità e stringersi la mano. Almeno in 'apparenza'. Così oggi lo stato d'Israele e gli Emirati Arabi Uniti, hanno annunciato di aver finalmente raggiunto uno storico accordo di pace il quale, nel tempo, ristabilirà anche la normalità delle loro relazioni diplomatiche.

