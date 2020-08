Inter, Berbatov: “Lukaku vorrà la vendetta contro il Manchester United” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Lukaku è una preoccupazione per me, ha segnato 23 gol con l’Inter in questa stagione, il che è un grande risultato. Ho sempre detto che mi piaceva come giocatore, che se avesse avuto possibilità avrebbe segnato gol. È molto veloce e molto forte, e il suo gol di lunedì è stato spettacolare”. Queste le dichiarazioni di Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, che non ha dubbi su quale giocatore dell’Inter indicare come il più pericoloso della rosa in vista anche di una possibile finale tra nerazzurri e red devils in Europa League. “È il pericolo principale per chi gioca contro – ha aggiunto Berbatov – Lukaku vorrebbe avere la possibilità di fare qualche gol ... Leggi su sportface

