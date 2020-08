Inter, bandiera turca sul profilo Instagram di Lautaro Martinez (Di giovedì 13 agosto 2020) Hackerato il profilo Instagram dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Per alcuni minuti, è comparsa una foto con una bandiera turca e addirittura partire una diretta. Lautaro, molto seguito con i suoi 3,3 milioni di followers e anche molto attivo su Instagram (un paio di giorni fa ha infatti postato la foto dell'ecografia del futuro figlio insieme alla compagna), ha dovuto fare i conti con un presunto hacker turco, tale Caner Bozdoğan, così almeno si è firmato nella biografia dell'attaccante argentino. La foto della bandiera, rimossa dopo qualche minuto così come tutti gli altri riferimenti hackerati, ha comunque fatto il giro del web, come dimostrano gli oltre 450mila 'likes' ... Leggi su itasportpress

GoalItalia : Capitano, bandiera, leggenda dell'@Inter ??? @javierzanetti compie 47 anni ?? - SkySport : Inter, hackerato il profilo Instagram di Lautaro Martinez: spunta la bandiera turca - ItaSportPress : Inter, bandiera turca sul profilo Instagram di Lautaro Martinez - - titty_napoli : RT @SkySport: Inter, hackerato il profilo Instagram di Lautaro Martinez: spunta la bandiera turca - CorkScrew12 : RT @SkySport: Inter, hackerato il profilo Instagram di Lautaro Martinez: spunta la bandiera turca -