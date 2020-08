In Galizia non si può fumare per strada per via del coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) A meno di essere ad almeno due metri di distanza dalle altre persone; il divieto vale anche per chi è seduto ai tavolini esterni di bar e ristoranti Leggi su ilpost

CinziaSally : @alexchicchi Non andremo in Galizia. - magi149 : cari esperti del governo spagnolo, non lasciatevi demolire il cervello dal CTS del governo italiano ... state anche… - peterkama : In Galizia è vietato da oggi fumare all'aperto se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di due metri… - BettellaRoberta : @EvolutionTravel Devo partire x la Galizia (scigliere e fari) ha bandito il fumo delle sigarette all'aperto per co… - hawthornberries : RT @carlasignorile: #Spagna, dopo #Galizia altre regioni (Andalusia e Castiglia) studiano il divieto di fumare in strada (se non c'è distan… -