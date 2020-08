Il premeir Conte indagato per la gestione dell’emergenza Coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza hanno ricevuto un avviso di garanzia per la gestione della pandemia di Coronavirus. La notifica della Procura di Roma nasce da varie denunce presentate in tutt’Italia in relazione all’emergenza Covid-19. Queste denunce, … L'articolo Il premeir Conte indagato per la gestione dell’emergenza Coronavirus proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

