Harry e William, dopo il libro bomba sulla royal family esplode il caso lady Diana (Di giovedì 13 agosto 2020) William e Harry separati, Meghan Markle contro Kate Middleton e viceversa. Tutto questo lady Diana non lo avrebbe permesso. "I due fratelli faranno pace" parola di Omid Scobie, uno dei due autori di Finding Freedom, il libro sulla storia d'amore tra Harry d'Inghilterra e l'ex attrice approdata alla corte di Elisabetta Il e mai amata dalla royal family. Il libro è uscito in Gran Bretagna (il 27 agosto sarà disponibile anche in Italia) e ha sollevato numerose polemiche. Non è chiaro se dietro ci sia lo zampino di Meghan e Harry, sta di fatto che gli autori sono molto ben informati. È emerso, infatti, che l'ex attrice, nonostante le buone intenzioni, non è mai stata ... Leggi su iltempo

