Ghost of Tsushima in un nuovo interessante video dedicato al contesto storico (Di giovedì 13 agosto 2020) Sony Interactive Entertainment ha pubblicato di recente un nuovissimo video di Ghost of Tsushima, ma non si tratta del solito trailer.Questa volta vediamo il director Nate Fox, Shu Yoshida e lo storico Dr. Kazuto Hongo mentre discutono del contesto storico di Ghost of Tsushima (l'invasione del Giappone da parte dei mongoli).È interessante notare che questa è solo un'anteprima di un video molto più lungo (circa 45 minuti), che viene fornito con la Digital Deluxe Edition e la Digital Deluxe Upgrade appena resa disponibile.Leggi altro... Leggi su eurogamer

