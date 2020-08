Frana in Valmalenco: in corso l'evacuazione di Chiareggio (Di giovedì 13 agosto 2020) E' iniziata ieri sera l'evacuazione di Chiareggio dove ieri tre persone sono morte a causa di una Frana staccatasi nel tardo pomeriggio nella località dell'alta Valmalenco in provincia di Sondrio. ... Leggi su tg.la7

