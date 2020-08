Donna incinta uccisa | muore a 23 anni travolta da ubriaca alla guida (Di giovedì 13 agosto 2020) Una povera Donna incinta uccisa mentre passeggia in strada con il marito. La sfortunata vittima aveva 23 anni ed era alla 35/a settimana. Una Donna incinta uccisa mentre stava passeggiando in strada. È quanto di terribile capitato alla povera Yesenia Lisette Aguilar, investita martedì 11 agosto di sera, mentre si trovava tranquillamente in giro ad … L'articolo Donna incinta uccisa muore a 23 anni travolta da ubriaca alla guida è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Una donna incinta uccisa mentre stava passeggiando in strada. È quanto di terribile capitato alla povera Yesenia Lisette Aguilar, investita martedì 11 agosto di sera, mentre si trovava tranquillamente ...

Due adolescenti e un aborto: perché dovreste vedere Mai raramente a volte sempre

MILANO – Never Rarely Sometimes Always. Ovvero Mai Raramente A volte Sempre. Le quattro caselle del questionario a cui ogni ragazza o donna, prima o poi, si è ritrovata a dover rispondere. Anche Autum ...

