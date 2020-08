Diana il musical debutterà su Netflix anticipando Broadway (Di giovedì 13 agosto 2020) Il musical Diana bloccato dal Covid-19 debutterà su Netflix anticipando Broadway Il musical Diana in attesa del debutto a Broadway passerà su Netflix che a inizio del 2021 lo porterà in tutto il mondo. L’annuncio campeggia a tutta pagina sul sito del musical Diana e vuole essere un modo per dare valore ulteriore a un progetto bloccato dal Coronavirus. Il teatro è sicuramente tra i settori più colpiti in tutto il mondo. Se i set con poche persone stanno cercando di riaprire, per il teatro che prevede centinaia di persone chiuse in uno stesso spazio, tutto è ancora più complicato. Il musical dedicato alla figura della principessa ... Leggi su dituttounpop

