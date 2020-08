Croazia, Grecia, Malta e Spagna Tampone entro 48 ore al rientro in Italia (Di giovedì 13 agosto 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza «che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con Tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna». Il provvedimento è in vigore da giovedì 13 agosto. Leggi su ecodibergamo

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Verso una stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - riccardiandrea1 : RT @robersperanza: Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da C… - quotidianodirg : Covid, Speranza “Tamponi per arrivi da Croazia, Grecia, Malta e Spagna” -