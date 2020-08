Coronavirus: tampone per chi rientra da 4 Paesi (Di giovedì 13 agosto 2020) Coronavirus, tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il ministro Speranza: “Continuare su linea massima prudenza” “Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

