Coronavirus, stretta in Calabria: Jole Santelli chiude discoteche, sale e locali da ballo al chiuso e all’aperto (Di giovedì 13 agosto 2020) “In accordo con il Governo nazionale e dopo aver interloquito con i ministri della salute e degli affari regionali, Francesco Boccia e Roberto Speranza, il presidente della Regione Jole Santelli ha firmato oggi l’Ordinanza n. 61 che di fatto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, sospende tutte le attività che hanno attinenza con il ballo, quindi sale da ballo, discoteche e locali assimilati come i lidi balneari, all’aperto o al chiuso“. E quanto si legge in una nota della Regione Calabria. “Il divieto – spiega la nota – decorre dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a tutto il 7 settembre 2020, ovvero a data antecedente ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Covid, il governo ora convoca le Regioni: verso la nuova stretta su quarantena, mascherine e tamponi - Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Verso una stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - Pippo_1 : RT @Cartabellotta: Il #Coronavirus ha sempre 3-4 settimane di vantaggio rispetto ai numeri di oggi. Lo ripeto da inizio epidemia, ma viene… - margherita1974 : RT @Cartabellotta: Il #Coronavirus ha sempre 3-4 settimane di vantaggio rispetto ai numeri di oggi. Lo ripeto da inizio epidemia, ma viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stretta Coronavirus, stretta su discoteche e spiagge a Ferragosto: ma è scontro tra Regioni e Governo Giornale di Sicilia Toscana, discoteche nuove regole anti-Covid

Anticipata martedì, la stretta anticovid della Regione sulle discoteche è arrivata ieri: la misurazione della febbre, impedendo l'ingresso a chi ha più di 37,5 gradi, e la registrazione di chi entra a ...

Ritornano gli appuntamenti con “Ami Cetara”, inaugura Franco Arminio il 21 agosto

Ritorna l’estate di “AMI Cetara – Arte, Mare, Incontri” con la rassegna curata dall’associazione culturale “ambientArti” in stretta sinergia con il Comune di Cetara che, quest’anno, ha messo a punto u ...

Anticipata martedì, la stretta anticovid della Regione sulle discoteche è arrivata ieri: la misurazione della febbre, impedendo l'ingresso a chi ha più di 37,5 gradi, e la registrazione di chi entra a ...Ritorna l’estate di “AMI Cetara – Arte, Mare, Incontri” con la rassegna curata dall’associazione culturale “ambientArti” in stretta sinergia con il Comune di Cetara che, quest’anno, ha messo a punto u ...