Coronavirus: Spagna, in Galizia vietato fumare all'aperto (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSAmed, - ROMA, 13 AGO - In Galizia è vietato da oggi fumare all'aperto se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di due metri ed altre comunità autonome spagnole stanno valutando se ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: In #Emilia-Romagna, da oggi obbligo di fare il #tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grec… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - repubblica : Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania [aggiornamento delle 08:36] - Titti_p91 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: i casi stanno aumentando in #Germania #Francia #Spagna e in altri paesi europei. Se si mantiene questo tre… - Antigon25386936 : RT @AlbertoLetizia2: È scientificamente dimostrato che il #coronavirus arriva in Italia dall'estero: portato da italianissimi turisti che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus: Spagna, in Galizia vietato fumare all'aperto - Ultima Ora Agenzia ANSA Toti: tampone obbligatorio per i liguri che rientrano da Spagna, Grecia, Malta e Croazia

“D’intesa con il ministero della Salute, ho dato indicazione alla sanità ligure di sottoporre a tampone obbligatorio tutte le persone provenienti, o di rientro, da Spagna, Grecia, Malta e Croazia”. Lo ...

Coronavirus, in Galizia scatta il divieto di fumo in strada

Servono almeno due metri di distanza dalle altre persone. Diverse regioni spagnole stanno valutando la misura per contenere il contagio Niente fumo in strada o negli spazi pubblici se non si può garan ...

“D’intesa con il ministero della Salute, ho dato indicazione alla sanità ligure di sottoporre a tampone obbligatorio tutte le persone provenienti, o di rientro, da Spagna, Grecia, Malta e Croazia”. Lo ...Servono almeno due metri di distanza dalle altre persone. Diverse regioni spagnole stanno valutando la misura per contenere il contagio Niente fumo in strada o negli spazi pubblici se non si può garan ...