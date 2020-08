Coronavirus Nettuno, un nuovo caso: è una persona di rientro dalla Bulgaria (Di giovedì 13 agosto 2020) Un nuovo caso di Coronavirus è stato registrato dalla Asl Roma 6 nel Comune di Nettuno. Si tratta di una persona di rientro dalla Bulgaria per la quale è stato subito attivato il contact tracing internazionale. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ed è stato disposto l’isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono dieci di cui quattro ospedalizzati Coronavirus Nettuno, un nuovo caso: è una persona di rientro dalla Bulgaria su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Coronavirus Nettuno, un nuovo caso: è una persona di rientro dalla Bulgaria - CristianGaglio1 : RT @ptvonline2001: E' allarme #Ferragosto tra feste in spiaggia ed eventi organizzati sul litorale come la Notte Bianca a #Nettuno. Per evi… - RoccoPetraglia1 : RT @ptvonline2001: E' allarme #Ferragosto tra feste in spiaggia ed eventi organizzati sul litorale come la Notte Bianca a #Nettuno. Per evi… - qcri_s : RT @ptvonline2001: E' allarme #Ferragosto tra feste in spiaggia ed eventi organizzati sul litorale come la Notte Bianca a #Nettuno. Per evi… - ptvonline2001 : E' allarme #Ferragosto tra feste in spiaggia ed eventi organizzati sul litorale come la Notte Bianca a #Nettuno. Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno Nettuno, due nuovi casi di coronavirus: sale a 9 il numero dei positivi IlFaroOnline.it Coronavirus Lazio, da Ostia a Sabaudia: niente feste in spiaggia

Niente fuochi d’artificio «perché l’assembramento potrebbe essere un veicolo per i contagi». Ma si vieta anche l’accesso al mare dalle 21.30 in poi. Sarà un Ferragosto blindato sulle coste laziali da ...

Incendio Loas di Aprilia: preoccupano i valori di diossina liberati nell'aria. I dati

Le immagini dello spaventoso incendio della notte dello scorso 9 agosto sono oramai impresse solo in foto e video. A distanza di meno di una settimana dal rogo che ha interessato il deposito della Loa ...

Niente fuochi d’artificio «perché l’assembramento potrebbe essere un veicolo per i contagi». Ma si vieta anche l’accesso al mare dalle 21.30 in poi. Sarà un Ferragosto blindato sulle coste laziali da ...Le immagini dello spaventoso incendio della notte dello scorso 9 agosto sono oramai impresse solo in foto e video. A distanza di meno di una settimana dal rogo che ha interessato il deposito della Loa ...