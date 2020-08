Coronavirus, Facebook mostrerà la fonte prima di condividere news (Di giovedì 13 agosto 2020) Quando una persona si appresta a condividere un link sul Covid, vedrà comparire una finestra che offre informazioni su quel post - il nome della fonte e la sua data di registrazione sul social, il mese e l'anno della sua prima condivisione - e inoltre rimanda al centro... Leggi su repubblica

LegaSalvini : == ?? ULTIM’ORA - CORONAVIRUS, AVVISO DI GARANZIA A CONTE E MINISTRI DA PM ROMA == ---------------- 11:50 (AGI) -… - micheleemiliano : #Coronavirus, sto per emanare un’ordinanza che dispone, a partire da domani: l’obbligo di isolamento fiduciario di… - zaiapresidente : ???? IMPORTANTI COMUNICAZIONI IN MERITO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS ???? Vi aspetto in diretta facebook oggi alle 12.… - massimo_taffini : RT @LegaSalvini: == ?? ULTIM’ORA - CORONAVIRUS, AVVISO DI GARANZIA A CONTE E MINISTRI DA PM ROMA == ---------------- 11:50 (AGI) - Roma, 1… - pensivin : RT @Noiconsalvini: == ?? ULTIM’ORA - CORONAVIRUS, AVVISO DI GARANZIA A CONTE E MINISTRI DA PM ROMA == ---------------- 11:50 (AGI) - Roma,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Facebook Coronavirus: Facebook mostra fonte prima di condividere news ANSA Nuova Europa Covid, Musumeci: "Mascherine obbligatorie anche all'esterno senza la distanza di un metro"

"C'è la necessità adesso di indossare obbligatoriamente la mascherina, anche negli ambienti esterni, se non si ha la certezza di potere mantenere la distanza di un metro dall'interlocutore, a meno che ...

Covid-19, bimbo infetto all'asilo era un falso positivo

Il riferimento del sindaco di Acireale Stefano Alì è al caso che ha avuto come protagonista un bambino di un asilo privato, nei giorni scorsi risultato positivo al Covid-19. A cambiare le carte ...

"C'è la necessità adesso di indossare obbligatoriamente la mascherina, anche negli ambienti esterni, se non si ha la certezza di potere mantenere la distanza di un metro dall'interlocutore, a meno che ...Il riferimento del sindaco di Acireale Stefano Alì è al caso che ha avuto come protagonista un bambino di un asilo privato, nei giorni scorsi risultato positivo al Covid-19. A cambiare le carte ...