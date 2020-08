Coronavirus, boom di contagi in Europa: record in Francia, Spagna e Germania (Di giovedì 13 agosto 2020) Quasi 750 mila morti nel mondo. I contagiati a livello globale hanno superato quota 20 milioni. Crescono i casi in Libia, preoccupa la situazione in India Leggi su lastampa

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, multe di 1000 euro a chi non segnala all’Asl il rientro da estero e viola la quarantena

Multe di 1.000 euro per chi rientra dall'estero in Campania senza segnalare il ritorno all'Asl di competenza entro 24 ore o viola la quarantena a casa per 14 giorni prima di avere l'esito del tampone.

I bond nell’Eurozona sovrastano il capitale azionario, sarà boom di ‘safe assets’

Emissioni obbligazionarie in crescita anche tra le grandi aziende dell'Area Euro e si stima che i titoli percepiti come "porti sicuri" lieviteranno del 50% entro il 2024. Nel solo mese di giugno, le s ...

