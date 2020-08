Coronavirus, altri 9 casi registrati ieri in Abruzzo (Di giovedì 13 agosto 2020) L'Aquila - Nove nuovi casi di Coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore. Il totale regionale sale così a quota 3.516. In aumento gli attualmente positivi, che sono 221. I guariti sono 2.823. Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 472. Dei nuovi casi, cinque riguardano pazienti domiciliati o residenti in provincia dell'Aquila: quattro migranti ospiti di una struttura del capoluogo ed una persona di Pratola Peligna (L'Aquila), la cui positività è stata accertata nell'ambito del tracciamento dei contatti in relazione al cluster di Sulmona (L'Aquila). Tre casi riguardano la provincia di Chieti: uno a Casalincontrada, emerso dal tracciamento dei contatti di una persona già malata, e due nuovi casi a Miglianico e ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Positivo un addetto della Biblioteca comunale “Guido Dorso” di piazza Zanardelli a Secondigliano, una delle più grandi di Napoli. Chiusa la struttura. In quarantena preventiva i colleghi, circa una 20 ...

L’emergenza Covid-19 non è finita, ma sono ripresi i viaggi per lavoro e ... capacità di effettuare analisi e tracciamento dei contatti. Gli ospiti di alberghi e altri tipi di alloggi devono ...

