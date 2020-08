Calciomercato Milan: Bakayoko più vicino, trattativa per Pessina e su Florentino… (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato Milan: il club rossonero vuole rinforzare pesantemente il centrocampo. Occhi su Bakayoko, Pessina e Florentino Il Milan vuole rinforzare pesantemente il centrocampo, complice gli addii di Bonaventura e Biglia e quelli quasi certi di Krunic e Paquetà. Per questo motivo si stanno sondando vari nomi per rinforzare la mediana di Pioli. Il primo, secondo la Gazzetta dello Sport, è quello di Bakayoko che vorrebbe tornare, pronto a migliorare certi atteggiamenti e soprattutto a ridursi lo stipendio attuale di poco superiore ai 3 milioni. La nuova strategia rossonera impone ingaggi di profilo più basso e il francese è disposto ad accettare. Novità nella settimana che seguirà Ferragosto. La trattativa con il Chelsea che resta ... Leggi su calcionews24

