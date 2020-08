Boniek: «Se ha la fiducia dell’allenatore, Milik può fare la fortuna di ogni squadra» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Corriere dello sport ha intervistato Boniek che ha fatto il punto sui principali calciatori polacchi e quindi ha risposto anche a una domanda su Milik. «Con la fiducia dell’allenatore, Milik può fare le fortune di ogni squadra. Arek è un attaccante capace di giocare in qualsiasi squadra al mondo, ci ho parlato ma non entro nel dettaglio. Si chiacchiera da troppo tempo del suo futuro: di certo le sue qualità tecniche non hanno bisogno di sponsor». L'articolo Boniek: «Se ha la fiducia dell’allenatore, Milik può fare la fortuna di ogni squadra» ilNapolista. Leggi su ilnapolista

In Italia ha giocato per Juventus e Roma. Adesso Zbigniew Boniek è il presidente della Federcalcio polacca. Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, Boniek ha parlato del connazionale Krzysztof P

Zbigniew Bonek, 64 anni lo scorso 3 marzo, è rimasto presidente della Federcalcio della Polonia e sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio commenta quello che potrebbe essere uno degli affari di

