Beppe Sala ospite di Beppe Grillo: 'Non abbiamo parlato delle elezioni comunali di Milano' (Di giovedì 13 agosto 2020) Beppe Sale e Beppe Grillo . La strana coppia secondo alcuni. Un normale incontro tra due uomini politici, per altri. Quel che è certo è che il fatto che i due si siano visti, a casa del leader del M5S ... Leggi su leggo

davidallegranti : Ma chi sono gli strateghi politici di Beppe Sala? - LegaSalvini : #MORELLI: Ecco il mercato della droga a cielo aperto nel centro di Milano. Zona in mano agli immigrati che spaccian… - Che22peace71 : RT @CalaminiciM: Ho ammirato Beppe Sala per il suo gran lavoro per l’Expo . Ho seguito on line la sua ottima campagna elettorale a sindaco… - offertecucina : RT @davidallegranti: Ma chi sono gli strateghi politici di Beppe Sala? - clarissa_gmai : RT @davidallegranti: Ma chi sono gli strateghi politici di Beppe Sala? -