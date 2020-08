Barcellona, de Jong: "Col Napoli bella partita, il primo tempo ha cambiato tutto" (Di giovedì 13 agosto 2020) Alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, Il centrocampista olandese del Barcellona, Frenkie de Jong, ha parlato del rinnovato clima di fiducia che si respira all'interno della squadra blaugrana dopo la vittoria con il Napoli e nonostante ... Leggi su tuttonapoli

Terminati gli ottavi di finale, ora è tempo di Final Eight di Champions League. Il match più blasonato dei quarti di finale è quello che mette di fronte Barcellona e Bayern Monaco, due squadre che in ...TORINO – Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Bein Sports di Miralem Pjanic, nuovo acquisto blaugrana: “È un grande giocatore, mette in campo grande qualità quand ...