Atletico Madrid, tutti negativi i tamponi Uefa: stasera regolarmente in campo col Lipsia (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono risultati tutti negativi al Covid-19 i tamponi eseguiti dalla Uefa ai calciatori dell’Atletico Madrid Dopo la positività al Covid-19 di Vrsaljko e Correa, rimasti a casa in isolamento, l’Atletico Madrid può tirare un sospiro di sollievo. I tamponi eseguiti ieri dalla Uefa a tutta la squadra sono infatti risultati tutti negativi. La squadra potrà quindi scendere regolarmente in campo questa sera nel quarto di finale di Champions League contro il Lipsia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : Atletico Madrid, negativi tutti i test per il coronavirus: lo scrive Marca - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - cn1926it : #Atletico, nessun nuovo caso di #Coronavirus: stasera in campo con il #Lipsia - Settevoltecamp : ATLETICO MADRID AJAX LIONE... Gol Cr7 7 su 7... Gol Dybala...zero..... ECCO PERCHÉ I GOBBI NON CAPISCONO NULLA .… - Robertoro80 : RT @figurinepanini: Campioni d'Europa in carica i ragazzi di Klopp non hanno passato il turno lo scorso febbraio proprio contro l'Atletico… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Atletico Madrid, negativi tutti i test per il coronavirus Sky Sport Spagna, altro caso di Coronavirus in Liga: un positivo nel Valladolid

I casi di Coronavirus in Liga continuano ad aumentare. Dopo Siviglia, Athletic Bilbao, Barcellona e Atletico Madrid, è la volta del Real Valladolid a comunicare che dopo i test effettuati al rientro d ...

Atalanta-Paris Saint-Germain 1-2, le pagelle: non basta Pasalic. Gomez stecca la partita più importante.

Atalanta-Paris Saint-Germain 1-2, le pagelle: non basta Pasalic. Gomez stecca la partita più importante. Vinto il quarto di finale di Champions League, ora in semifinale il Psg ...

I casi di Coronavirus in Liga continuano ad aumentare. Dopo Siviglia, Athletic Bilbao, Barcellona e Atletico Madrid, è la volta del Real Valladolid a comunicare che dopo i test effettuati al rientro d ...Atalanta-Paris Saint-Germain 1-2, le pagelle: non basta Pasalic. Gomez stecca la partita più importante. Vinto il quarto di finale di Champions League, ora in semifinale il Psg ...