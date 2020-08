Anticipazioni Daydreamer: Can arrestato, Sanem dovrà tirarlo fuori di prigione. Arriverà mamma Huma (Di giovedì 13 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer: si avvicina sempre di più il ritorno dell’amatissima soap turca. Cosa vedremo nei prossimi episodi? Purtroppo per Can e Sanem ci saranno altri guai a causa di Fabri e di Aylin. Infatti l’imprenditore francese farà arrestare il fotografo e la fidanzata dovrà tirarlo fuori di prigione. Apprendiamo anche che la Yuksel contatterà Huma, la madre di Can ed Emre, per portarla dalla sua parte. Anticipazioni Daydreamer: Can dà un pugno a Fabri e lui lo denuncia per aggressione. Cosa farà Sanem? Come abbiamo spiegato in un altro articolo, presto rientrerà in scena Enzo Fabri. Vorrà a tutti costi conquistare Sanem ... Leggi su pianetadonne.blog

